نيوم تستعرض إنجازاتها عام 2022

استعرضت نيوم الإنجازات التي حققتها عام 2022 على مستوى البنية التحتية، والوجهات السياحية الجديدة.
وكشفت عن إطلاقها تروجينا، وجهتها الجبلية الفريدة، التي تضم 6 أحياء مطوَّرة بأسلوب استثنائي؛ لتقدِّم أكثر من 100 تجربة ومغامرة، و”إنوا” شركة الطاقة والمياه التابعة لها، التي تهدف إلى تأسيس منظومة رائدة لأنظمة المياه والطاقة المستدامة على مستوى العالم.
وأشارت إلى أنها وقعت اتفاقية مع الخطوط السعودية لتشغيل رحلات مباشرة من وإلى مطار خليج نيوم، مع إنشائها أول مركز متكامل ومعزز بالتقنية للصناعات الإعلامية والإبداعية على مستوى العالم؛ ليكون الوجهة الجديدة لصناعة الأفلام والتصوير.
وأضافت أنها أطلقت أيضاً “ذا لاين”، المدينة التي لا مثيل لها في العالم؛ ومن ثم إعلانها عن تصاميمها، إضافةً إلى “تونومس”، التي ستبني مستقبلاً تقوده قدرات التقنية الإدراكية الاستثنائية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت نيوم تنظيمها فعاليات الألعاب الشاطئية على مدى 6 أسابيع شارك فيها أكثر من 500 رياضي من حول العالم، كما وقعت اتفاقية لتوسيع استثماراتها في فولوكوبتر؛ بهدف ترسيخ مكانتها العالمية في قطاع الطائرات الكهربائية العمودية.
ولفتت إلى أن إنجازاتها تضمنت إعلانها عن جزيرة سندالة أولى وجهاتها للسياحة البحرية الفاخرة، التي تجمع التقنية المتقدمة والإبداعات الهندسية مع الطبيعة الساحرة.