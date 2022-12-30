“الأرصاد”: استمرار الأمطار على معظم المناطق حتى الثلاثاء المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل؛ والتي يتراوح منسوبها من متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح الناطق الرسمي للمركز حسين القحطاني، أن الحالة المطرية يصحبها جريان السيول وتساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة، وكذلك أتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.
وأشار إلى أن تأثير الحالة المطرية يشمل مناطق مكة المكرمة “العاصمة المقدسة، جدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وبحرة والليث والقنفذة والعرضيات”.
ولفت إلى أن الحالة تشمل منطقة الباحة خاصة الباحة وبلجرشي والمندق والقرى وقلوة والمخواة والعقيق وبني حسن والحجرة وغامد الزناد، وكذلك منطقة عسير وتحديداً في النماص وبلقرن والمجاردة ومحايل وبارق وتنومة والبرك وبيشة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن تأثير الحالة المطرية يمتد ليشمل مناطق المدينة المنورة ومنطقة الرياض بما فيها الرياض العاصمة والخرج والمزاحمية والقويعية والمجمعة، إلى جانب أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران.