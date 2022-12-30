“التجارة”: 7 حقوق لمالك السيارة عند صيانتها

حددت وزارة التجارة الحقوق التي يجب توفيرها لمالك السيارة عند صيانتها، وبينها أخذ فاتورة موضحة لقطع الغيار.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الوكيل التجاري توفير الصيانة اللازمة للسيارة، وتقدير تكلفة أعمال الصيانة وقطع الغيار والاطلاع عليها من قبل مالك السيارة والموافقة عليها قبل البدء بأعمال الصيانة.
وأضافت أن الحقوق تشمل تحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة في وثيقة مكتوبة وموقعة، وتسلم وثيقة تبيّن حالة السيارة عند إحضارها والمحافظة عليها أثناء الصيانة.
ولفتت إلى أن الحقوق تتضمن تحمل الوكيل تكاليف شحن السيارة وإعادتها للمالك بعد صيانتها شرط أن يكون الخلل مشمولا بضمان المنتج إذا كان أقرب مركز صيانة تابع للوكيل التجاري أو معتمد منه يبعد بمسافة تزيد على 100 كم.
ونوهت إلى أنه يجب أيضاً على الوكيل التجاري البدء بأعمال الصيانة خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ الطلب إذا كان نوع العطل أو الخدمة لا يجريها سوى الوكيل، كما يحق للمالك صيانة السيارة في أي مركز صيانة مستقل دون أن يتأثر الضمان على أن تكون وفق توصيات الشركة المصنعة.
وفق “أخبار 24”.