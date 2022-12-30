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رياضة > “نيمار” يودع بيليه بكلمات مؤثرة
30/12/2022   10:28 ص

“نيمار” يودع بيليه بكلمات مؤثرة

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ودع نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار جونيور، أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الذي وافته المنية، مساء الخميس، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقال نيمار، عبر حسابه على “انستقرام”: “قبل بيليه كان الرقم 10 مجرد رقم. قبل بيليه، كانت كرة القدم مجرد رياضة. لقد حول كرة القدم إلى فن، إلى ترفيه.. لقد أعطى صوتاً للفقراء والىىىود، ورؤية للبرازيل.. لقد رحل، لكن سحره لا يزال قائماً. بيليه إلى الأبد”.

وأكدت ابنته كيلي ناسيمنتو على “انستغرام” وفاة اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات. وقالت: “نحبك بلا حدود، ارقد في سلام”. وفق “أخبار 24”.

وكان بيليه يخضع للعلاج الكيماوي بشكل منتظم منذ إزالة ورم في القولون في سبتمبر 2021. كما واجه صعوبة في المشي دون مساعدة منذ جراحة غير ناجحة في الفخذ في 2012. وفي فبراير 2020، عشية جائحة فيروس كورونا، قال ابنه إدينيو: إن حالة بيليه الجسدية الضعيفة أصابته بالاكتئاب.

“نيمار” يودع بيليه بكلمات مؤثرة

رياضة
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