نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الأرصاد”: استمرار فرص هطول الأمطار على مكة حتى الثلاثاء المقبل
30/12/2022   4:44 م

“الأرصاد”: استمرار فرص هطول الأمطار على مكة حتى الثلاثاء المقبل

+ = -
326

توقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أيمن غلام، استمرار فرص هطول الأمطار على منطقة مكة المكرمة وسواحلها حتى الثلاثاء المقبل.

وأضاف أنه قد يصاحب ذلك جريان للسيول وتساقط للبرد وارتفاع للأمواج، مؤكدا أن المركز يراقب تطورات الحالة ويحدّث بياناتها على مدار الساعة ويمررها للجهات المعنية لتسهيل مهامها الميدانية.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار عدد من المناطق من بينها مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة، والرياض، والقصيم. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: استمرار فرص هطول الأمطار على مكة حتى الثلاثاء المقبل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885243654.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.