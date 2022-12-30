“الأرصاد”: استمرار فرص هطول الأمطار على مكة حتى الثلاثاء المقبل

توقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أيمن غلام، استمرار فرص هطول الأمطار على منطقة مكة المكرمة وسواحلها حتى الثلاثاء المقبل.
وأضاف أنه قد يصاحب ذلك جريان للسيول وتساقط للبرد وارتفاع للأمواج، مؤكدا أن المركز يراقب تطورات الحالة ويحدّث بياناتها على مدار الساعة ويمررها للجهات المعنية لتسهيل مهامها الميدانية.
يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار عدد من المناطق من بينها مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة، والرياض، والقصيم. وفق “أخبار 24”.