اختتام مناورات «جسر 23» بمشاركة قوات المملكة والبحرين

أعلنت وزارة الدفاع أن التمرين البحري الثنائي المختلط «جسر 23» بين القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة في الأسطول الشرقي وسلاح البحرية الملكي البحريني اختتمت يوم أمس (الخميس).
وأكد مدير التمرين، العقيد البحري الركن أحمد بن عبدالرحمن العصيمي، أن هذا التمرين نُفذ في بيئة قتال حقيقية جرى خلالها تطبيق الإجراءات والعمليات القيادية والقتالية بأوقات قياسية وبمعايير عالية.
وأضاف أن التمرين شهد تنفيذ عدد من الفرضيات التي من شأنها رفع القدرة القتالية والأداء الاحترافي لمختلف العمليات البحرية، وكذلك توحيد المفاهيم التكتيكية للقيادة والسيطرة وتعزيز إجراءات إدارة المعركة البحرية، بجانب تنفيذ عدد من التكتيكات العسكرية، كمناورة حق زيارة السفن وتفتيشها أثناء العمليات القتالية، وهجوم الزوارق السريعة.
ولفت إلى أن التمرين تخللته تدريبات رماية المدفع لسفن جلالة الملك، ورماية لوحدات الأمن البحرية الخاصة ومشاة البحرية بالأسلحة الخفيفة.
ويهدف تمرين «جسر 23» إلى رفع مستوى الاستعداد القتالي للوحدات المشاركة، كما يأتي امتدادًا لسلسلة تمارين «جسر» التي تُنفذ بشكل دوري بين البلدين الشقيقين، تعزيزًا للتعاون الأمني والتنسيق بين الجانبين، وتأمين البحار الإقليمية، وتوحيد المفاهيم والعمل المشترك.
اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «جسر 23» بين #القوات_البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني. pic.twitter.com/T2EwWlQUcS
— وزارة الدفاع (@modgovksa) December 30, 2022
وفق “أخبار 24”.