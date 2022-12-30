قال وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية المهندس محمد السويلم، إن الصادرات ارتفعت من 169 مليار ريال إلى 550 مليار ريال، وأن هناك 118 سلعة مستهدفة للتوطين.
وأوضح “السويلم” خلال لقاء مفتوح ناقش أبرز التحديات التي تواجه ملاك المصانع في تبوك، والذي عقد بالغرفة التجارية بحضور “أخبار 24“، لمناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها وزارة الصناعة أن الأخيرة تستهدف زيادة عدد المنشآت الصناعية من 10 آلاف منشأة إلى 32 ألف منشأة بحلول عام 2035.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تسريع وتنفيذ الإعفاء الجمركي بعد تقنينه ووضعه تحت إدارة واحدة، مبيناً أنه تم إعادة تشكيل لجنة خاصة به، والانتهاء من دراسة مبادرة تحسين إجراءاته، ومن ثم الانتقال إلى استكمال التنفيذ.
ونوه إلى أن الوزارة سوف تعتمد خلال الأسبوع القادم التقييم الإلكتروني بدلاً من التقييم اليدوي والذي سيسهل الخدمة على المستفيد.
“#الصناعة“: ارتفاع الصادرات إلى 550 مليار ريال وتوطين العديد من السلع https://t.co/UMeg37Wkjw pic.twitter.com/NQ0ZZv8djJ
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 30, 2022