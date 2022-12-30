بعدما ارتبط اسمه بالنصر.. “تشافي” يعلق على أنباء رحيل “بوسكيتس”

علق المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز، على أنباء رحيل اللاعب بوسكيتس عن النادي الكتالوني خلال ميركاتو يناير.
وقال تشافي: “بوسكتس لن يرحل عن برشلونة في يناير المقبل، وسأقنعه بالاستمرار مع النادي، ولكنه سيستمر حتى نهاية الوسم”.
وأفادت مصادر بدخول مسؤولي نادي النصر في مفاوضات لضم لاعب برشلونة بوسكيتس.
وأشارت المصادر وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن مسؤولي نادي النصر قد قدموا عرضًا ضخمًا؛ لضم اللاعب صاحب الـ 34 عامًا. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن تعاقد نادي برشلونة مع اللاعب صاحب الـ 34 عامًا ينتهي بنهاية الموسم الحالي.