طقس اليوم.. أمطار على معظم المناطق وجريان للسيول بمكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.
ولفت التقرير إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول، على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.
وأضاف أن الفرصة تتهيأ أيضاً لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (22 درجة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، و13 درجة بالرياض، و20 درجة بالدمام، و26 درجة في جدة، و17 درجة في أبها وتبوك).