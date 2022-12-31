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جديد المحليات > “الداخلية”: ترحيل أكثر من 13 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل لبلدانهم
31/12/2022   1:44 م

“الداخلية”: ترحيل أكثر من 13 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل لبلدانهم

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أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط أكثر من 15.3 ألف من مخالفي أنظمة الإقامة والحدود والعمل، فيما تم ترحيل أكثر من 13 ألف مخالف لبلدانهم.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 8.8 ألف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 4 آلاف لنظام أمن الحدود، و2.4 ألف مخالف لنظام العمل، فيما تم ضبط 552 شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل، 48% منهم يمنيو الجنسية، و47% إثيوبيو الجنسية، و5% جنسيات أخرى.

وأشارت إلى أنه تم ضبط 116 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وفق “أخبار 24”.

وأفادت بأن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 36 ألف وافد مخالف، وتمت إحالة نحو 27 ألفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وأكثر من 2.7 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 13 ألف مخالف لبلدانهم.

“الداخلية”: ترحيل أكثر من 13 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل لبلدانهم

جديد المحليات
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