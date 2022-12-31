“الصحة”: 4 نصائح هامة لمرضى الربو عند هطول الأمطار

وجّهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح الهامة لمرضى الربو عند هطول الأمطار، وذلك تزامناً مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة.
ونصحت الوزارة، المرضى بالحرص على تجنب المطر والهواء البارد قدر الإمكان كونهما من مهيجات الربو، وتغطية الرأس والفم والأنف عند الاضطرار للخروج، وحمل البخاخ الإسعافي (موسع الشعب) بشكلٍ دائم، مع أخذ البخاخ الوقائي في حال وصف الطبيب له.
وشددت على ضرورة التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، وحدوث ازرقاق في الأطراف والشفتين واللسان، وتفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام.
وفق “أخبار 24”.