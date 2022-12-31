أول تعليق من “رونالدو” بعد انتقاله رسميا إلى النصر

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على تعاقده مع النصر، بعدما اعلن النادي رسميا ضم اللاعب حتى عام 2025.
وقال رونالدو في تصريحات للحساب الرسمي لنادي النصر: “متشوق لتجربة جديدة لدوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة الرؤية التي يعمل لنها نادي النصر ملهمة جدًا ومتحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم سويًا بمساعدة الفريق لتحقيق النجاحات”.
وأعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، مساء الجمعة، التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد يمتد حتى عام 2025. وفق “أخبار 24”.
وسيرتدي رونالدو مع نادي النصر القميص رقم 7، وتمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.