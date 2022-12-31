رئيس النصر: صفقة رونالدو أكبر من مجرد كتابة تاريخ جديد.. ولا نستهدف كسب مباراة أو بطولة فقط

علق رئيس نادي النصر مسلي آل معمر على تعاقد ناديه رسميا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو .
وقال مسلي آل معمر عبر حساب النصر على موقع “تويتر”:” هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد، هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، ووجوده في النصر سنمضي هدفا لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية والأجيال القادمة”.
ونشر مسلي آل معمر تغريدة أخرى قال فيها: “سعيد جدا بانضمام أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم إلى نادي النصر والدوري السعودي.. تعاقدنا مع رونالدو لا يستهدف كسب مباراة أو بطولة”.
وأوضح رئيس النصر: “بل أبعد من ذلك: نقل تجارب عظيمة، إحترافيه عالية، إلهام لجيل شغوف بالرياضة.. أدعوكم للاستمتاع بفصل من فصول التطور الهائل في مملكة العز”. وفق “أخبار 24”.
وأعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، مساء اليوم الجمعة، التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد يمتد حتى عام 2025.
وسيرتدي رونالدو مع نادي النصر القميص رقم 7، وتمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.