“الفيصل” لـ “رونالدو”: مرحباً بك في المملكة.. وسندعم بقية أنديتنا بنجوم عالميين

علق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على تعاقد نادي النصر رسميا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وكتب الفيصل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية، مرحباً بك في المملكة وسندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا
وأعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، مساء اليوم الجمعة، التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد يمتد حتى عام 2025. وفق “أخبار 24”.
وسيرتدي رونالدو مع نادي النصر القميص رقم 7، وتمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.
سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية 🇸🇦
مرحباً بك @Cristiano في المملكة
وسندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا 🙏🏼 pic.twitter.com/MGZ58QcmXM
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) December 30, 2022