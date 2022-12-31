“الجوازات” تتيح إصدار جواز السفر والإقامات والتأشيرات لزوار مهرجان الإبل

أعلنت المديرية العامة للجوازات أنها أتاحت لزوار معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، شمال شرق مدينة الرياض، خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني للمواطنين والمواطنات.
وأوضحت المديرية أنها أتاحت كذلك خدمات إصدار وتجديد وطباعة هوية مقيم، وإصدار تأشيرات الخروج والعودة والنهائي وتسجيل الخصائص الحيوية للمقيمين، وتقديم خدمات أبشر بتفعيل وتغيير الجوال وإعادة إنشاء كلمة المرور، وذلك حتى 15 يناير 2023م.
وأشارت إلى أنها تشارك في المهرجان لاستعراض وثائق جوازات المواطنين ورخصة الإقامة للمقيمين بإصداراتها التاريخية، ومراحل الأختام التي كانت تُستخدم قديمًا في إدارات الجوازات والمنافذ الدولية، وتهيئة شاشات بث مباشر لعرض طبيعة عمل القطاع في المنافذ الدولية. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يقدم عروضًا وفعاليات يومية تشمل ميدانا جاهزا للرماية الحية وجهاز المحاكاة للتدريب على القيادة العامة ومجسمًا للتذكير بأهمية سلامة إطارات المركبة ومجسمًا لعرض أنواع المقاعد المخصصة للأطفال.
وأفادت بأن الوزارة تعرض كذلك محاكي قيادة الوسائط البحرية لإصدار الرخص للمواطنات والوسائل الرقابية الحية (K9) والرماية الليزرية وركن رسم للأطفال وعروضًا موسيقية وقتالية ومشبه الوميض اللحظي وجهاز محاكاة للمطفأة الكهربائية وفيلم كاشف الدخان وفرضية حريق وجهاز محاكاة الرماية وكتلة الهرولة الخاصة وعروض الكاتا والتكسير والعرض القتالي وفك وتركيب السلاح والهجانة والخيالة.