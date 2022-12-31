فنادق ومطاعم ومجمعات ترفيهية.. طرح عدة مشاريع سياحية واستثمارية بعسير

أعلنت هيئة تطوير منطقة عسير عن طرح أرض استثمارية لإنشاء فندق 4 نجوم ومجمع مطاعم ومقاهٍ خارجية في حي الضباب بأبها، على مساحة 100 ألف م2، بخلاف 33.6 ألف م2 لإنشاء متنزه ترفيهي خارجي، بمحافظة محايل.
وأشارت الهيئة إلى أنها طرحت أرضا استثمارية أخرى لإنشاء مجمع مطاعم خارجية ومرفق ترفيهي بحديقة سما أبها، على مساحة 147.3م2، وكذلك مساحة تتجاوز 4 آلاف م2، لإنشاء موقع للطيران الشراعي ومجمع مطاعم بلاز بمركز بلسمر على طريق الشفا.
وأكدت أن التصاميم المعروضة من قبل الهيئة استرشادية وغير إلزامية، مشددة على المستثمرين بالالتزام بمعايير الهوية العمرانية للمنطقة.
وفق “أخبار 24”.