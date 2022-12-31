مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الوفيات وانخفاض الإصابات والحالات الحرجة

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (السبت)، انخفاض الإصابات الجديدة وأعداد المتعافين، وارتفاع معدل الوفيات المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 20 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 10 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827004 إصابات بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاَ، إذ سجلت 27 حالة، بانخفاض قدره 10 حالات عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 814598 حالة.
وأشارت إلى ارتفاع في معدل الوفيات، إذ سجلت 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9518 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض الحالات الحرجة، بتسجيل خروج 5 حالات من غرف العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 22 حالة.