رابطة العالم الإسلامي: حظر “طالبان” لعمل المرأة مرفوض “شرعاً” ويُسيءُ للإسلام

أكّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد العيسى، أن الرابطة تتابع بقلقٍ كبيرٍ تداعيات الحظر الذي فرضَته “طالبان” على النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية.
وقال “العيسى”: إن الرابطة تعرب عن أسفها لهذا الإجراء المرفوض شرعًا، وهو إذ يُسيءُ للشعب الأفغاني فإنه بحيثياته المقروءة يُسيءُ لسمعة الإسلام عند مَن لا يعلم حقيقة ديننا الحنيف”.
يُذكر أن حركة طالبان أصدرت أوامر إلى المنظمات غير الحكومية في أفغانستان تمنعها فيها من تشغيل النساء، دون تحديد ما إذا كان هذا يشمل العاملات الأجنبيات. وفق “أخبار 24”.