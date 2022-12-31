“الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الجمعة القادمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات بشأن مستجدات الحالة الجوية في بعض مناطق المملكة.
وتوقع المركز جريان السيول في بعض المناطق، وتشمل مكة المكرمة، الباحة، القصيم، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، وبعض أجزاء الرياض في الفترة من (الأحد) إلى (الأربعاء).
كما توقع المركز هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة في بعض المناطق تشمل عسير، جازان، نجران، وبعض الأجزاء في الرياض، وبعض الأجزاء في المنطقة الشرقية، وذلك في الفترة من يوم (الأحد) إلى (الأربعاء).
وأشار المركز إلى احتمالية تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك، وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وذلك يومَي (الثلاثاء) و(الأربعاء).
وتوقع المركز استمرار سقوط الأمطار بشكل متوسط قد يصل إلى غزير في مناطق القصيم، وبعض أجزاء الرياض، وبعض مناطق مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وذلك يومَي (الخميس)، و(الجمعة). وفق “أخبار 24”.