فريق طبي ينجح في تحوير مجرى القنوات الصفراوية بالكبد إلى الأمعاء الدقيقة

نجح فريق طبي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، في إجراء تحوير مجرى القنوات الصفراوية بالكبد إلى الأمعاء الدقيقة، باستخدام منظار الجهاز الهضمي الغير جراحي، لمريض يعاني ورما متقدما في غدة البنكرياس.
وأوضح استشاري الجهاز الهضمي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور عبدالرحمن الفدا، أن إجراء تحوير مجرى القنوات الصفراوية باستخدام منظار الجهاز الهضمي الغير جراحي، يهدف إلى فتح مجرى الاثني عشر والقناة الصفراوية باستخدام إبرة، تحت إرشاد منظار الأشعة الصوتية، بينما في السابق يجرى هذا النوع من العمليات عن طريق الجراحة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال استشاري الجهاز الهضمي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور أيمن المهيدب، إن الإجراء يستغرق ساعة واحدة، يتم خلالها إزالة الانسداد الحاصل في القنوات الصفراوية من الداخل، بدون جراحة أو كيس خارجي، وهو ما يمّكن مرضى الأورام من الحصول على العلاج الكيماوي.