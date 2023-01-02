“الأرصاد”: ميناء جدة يسجل أعلى كمية أمطار بالمحافظة خلال الساعات الماضية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن تسجيل أعلى كمية أمطار بمحافظة جدة حتى الساعة التاسعة من مساء أمس (الأحد) على محيط منطقة ميناء جدة الإسلامي والتي بلغت 83 ملم، تلاها حي بني مالك بـ 57 ملم، ثم حي الورود بـ 52 ملم.
ونوه الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إلى استمرار الحالة المطرية على منطقة مكة المكرمة وسواحلها حتى اليوم (الإثنين)، مشيراً إلى أن المركز سيعمل على تحديث بيانات الحالة ويصدر التقارير اللازمة حيالها.
وأعلنت إدارة تعليم مكة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم (الإثنين) بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة والليث في ظل استمرار الحالة المطرية. وفق “أخبار 24”.