بـ200 مليون ريال.. إبرام صفقتي شراء في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة خلال اليومين الماضيين، إبرام صفقتين بلغت قيمتهما أكثر من 200 مليون ريال.
وتمثلت الصفقة الأولى في شراء مالك منقية “النائلات” عبدالله النهدي 12 فردية، بلغت قيمتها 120 مليونا، من المشارك محمد بن جخدب، الذي باع كذلك 17 فردية من الدق النخبوي للمشارك موسى الموسى بأكثر من 80 مليون ريال.
وجرى الإعلان عن نقل ملكية فرديات الوضح التي تم شراؤها، ومنها “نجد، الحاكمة، موقفة، الأميرة، لبية، فخامة، فخر، أميرة نوادر الجزيرة”. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن المهرجان يشهد صفقات مليونية وأرقامًا كبيرة في شراء الفرديات من جميع الألوان؛ للخوض بها في المنافسات، وتعزيز دور المشاركين للفوز بجائزة الشداد المستحدثة.