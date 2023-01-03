نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تعاون بين “موهبة” و”مدارس مسك” لرعاية الطلبة الموهوبين
03/01/2023   4:26 م

تعاون بين “موهبة” و”مدارس مسك” لرعاية الطلبة الموهوبين

+ = -
664

وقّعت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ومدارس مسك، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم بهدف بحث سُبل التعاون المشتركة.

واتفقت الجهتان على إلحاق طلبة “مدارس مسك” بمؤسسة “موهبة” للمشاركة في فعاليات موهبة والأولمبياد، وتسهيل استقطاب الطلبة المسجلين في موهبة من قبل المدارس.

كما اتفق الطرفان على أن تكون مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجهتين صالحة لمدة عام كامل منذ تاريخ توقيع هذه الاتفاقية التي تمت بحضور الأمينة العامة لـ”موهبة” الدكتورة آمال الهزاع، والمدير العام لمدارس مسك الدكتور ستيفن سومر.  وفق “أخبار 24”.

تعاون بين “موهبة” و”مدارس مسك” لرعاية الطلبة الموهوبين

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885244231.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.