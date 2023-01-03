تعاون بين “موهبة” و”مدارس مسك” لرعاية الطلبة الموهوبين

وقّعت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ومدارس مسك، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم بهدف بحث سُبل التعاون المشتركة.
واتفقت الجهتان على إلحاق طلبة “مدارس مسك” بمؤسسة “موهبة” للمشاركة في فعاليات موهبة والأولمبياد، وتسهيل استقطاب الطلبة المسجلين في موهبة من قبل المدارس.
كما اتفق الطرفان على أن تكون مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجهتين صالحة لمدة عام كامل منذ تاريخ توقيع هذه الاتفاقية التي تمت بحضور الأمينة العامة لـ”موهبة” الدكتورة آمال الهزاع، والمدير العام لمدارس مسك الدكتور ستيفن سومر. وفق “أخبار 24”.