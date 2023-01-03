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جديد المحليات > عضو شورى سابق يقترح تخفيض مخالفة قطع الإشارة الى 500 ريال
04/01/2023   12:37 ص

عضو شورى سابق يقترح تخفيض مخالفة قطع الإشارة الى 500 ريال

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اقترح عضو مجلس الشورى السابق اللواء طيار متقاعد عبدالله السعدون، تخفيض قيمة مخالفة قطع الإشارة المرورية من 3 آلاف ريال إلى 500 ريال.

واقترح السعدون من خلال حسابه على موقع “تويتر” على زملائه السابقين في المجلس تبني المقترح وتعديل المادة الخاصة بذلك في نظام المرور.

وبرر عضو الشورى السابق مقترحه بأن أكثر من يخطئون ويقطعون الإشارة لا يقصدون الخطأ، مضيفا: “لكن لأسباب أخرى كتوقف الحركة في منتصف التقاطعات، ولعل أحد أعضاء مجلس الشورى يتبنى اقتراح تعديل مادة المخالفات في نظام المرور”.

ووجد المقترح معارضة من بعض المغردين، مؤكدين أن قاطع الإشارة يستحق أقصى العقوبات، فيما أشار أحدهم إلى أن من يعرّض حياة الآخرين للخطر يستحق سحب رخصة القيادة الخاصة به. وفق “أخبار 24”.

عضو شورى سابق يقترح تخفيض مخالفة قطع الإشارة الى 500 ريال

جديد المحليات
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