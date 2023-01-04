30 سيدة يتنافسن في شوط الأميرة “نورة” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم الأربعاء دخول الفرديات المشاركة في شوط الأميرة “نورة”، ضمن منافسات النسخة السابعة المقامة تحت شعار “همة طويق” بالصياهد الجنوبية.
ووصل عدد المُسَجّلات في ذلك الشوط 30 سيدة في فئة فردي المغاتير، حيث تستعرض الفرديات المشاركة، أمام لجنة التحكيم النهائي والجمهور بالمدرجات بميدان العرض، بعد غدٍ الجمعة لإعلان الفائزات.
وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف على المهرجان الشيخ فهد بن حثلين اعتمد تسمية الشوط النسائي في المهرجان في نسخته السابعة بشوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أخت المؤسس الملك عبدالعزيز.
وهدفت المشاركة النسائية نشر مفهوم مشاركة المرأة السعودية بالزي الشعبي، وتوفر تحديات ومنافسات قوية بين المشارِكات، وتمكين المرأة من المشاركة في المنقيات سواء كان سيف الملك، أو بيرق المؤسس، أو كأس النادي، أو نخبة النخبة.
وأوضحت الدكتورة ندى البصيلي أنها تشارك في الشوط بفردية “شقحة”، وهدفها تعريف ابنتها بالبعد الآخر من هذه التجربة بالاستثمار بالمجال؛ إذ تشكِّل الإبل رمزاً تراثياً وموروثاً ثقافياً سعودياً، وتطمح بالمشاركة لتدعيم هذا الموروث لدى الأبناء.
وأضافت البصيلي أن عالم الإبل يشكل مجالاً خصباً وواعداً للاستثمار، وأنها اليوم تشجع بناتها وجميع النساء على خوض هذه التجربة، ودخول اقتصاديات الإبل؛ لكونها مجالاً خصباً في ظل الدعم الحكومي الكبير للمرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
وفق “أخبار 24”.