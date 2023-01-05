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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يستقبل قائد أمن الطرق بالخرج
05/01/2023   5:25 م

سمو محافظ الخرج يستقبل قائد أمن الطرق بالخرج

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه في ديوان المحافظة اليوم الخميس الموافق ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ قائد  أمن الطرق بالخرج العقيد وليد الدرع، يرافقه رئيس مركز دوريات أمن طريق الخرج النقيب عمر بن مفلح الحربي.  واطلع سموه على الأعمال والمهام الميدانية للقوات الخاصة لأمن الطرق ضمن المنظومة الأمنية بالمحافظة.

وأكد سموه على دور القوات الخاصة لأمن الطرق بالمحافظة وحثهم على تكثيف الجهود لتحقيق الأمن الشامل.  ونوه سموه على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية بما يخدم رفع مستوى التوعية في مجال السلامة المرورية والأمنية على الطرق.

سمو محافظ الخرج يستقبل قائد أمن الطرق بالخرج

جديد الخرج
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