إلزام الفنادق باقتناء اللوحات الخاصة بالفنانين في المملكة

أضافت وزارة الثقافة معايير جديدة ضِمن لائحة مرافق الضيافة تمثلت بإدراج التجارب الثقافية والفنون المحلية فيها، بهدف تعزيز وإثراء البرامج الثقافية المختلفة، ومنها التراث وفنون الطهي والأعمال الفنية والموسيقية.
ووفق المعايير ستكون الفنادق مُلزَمة باقتناء الأعمال واللوحات الخاصة بالفنانين والفنانات في المملكة، وذلك في إطار جهود تعزيز وإثراء الثقافة والفنون في مختلف القطاعات.
وستُسهم هذه المبادرة التي جاءت بالتعاون مع وزارة السياحة في خلق فرص تنموية للمواهب المتنوعة في القطاع الثقافي، وإثراء تجربة الزُّوَّار للفنادق وتعزيز حضور الثقافة في مرافق الضيافة من خلال المشاركة بخلق تجربة ثقافية أصيلة، ذات ارتباط وثيق بتراث وثقافة المملكة. وفق “أخبار 24”.
كما ستُعزز حضور الإنتاج الفني المحلي وأعمال الفنانين السعوديين، وتوفير قائمة بالأطعمة التراثية المحلية التي تعكس ثقافة كل منطقة، إضافة إلى تطوير الفنادق التراثية لإبراز الثقافة المحلية بحَسَبِ ما تضمنته اللائحة.