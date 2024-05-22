خطة متكاملة لموسم الحج

استعرضت أمانة العاصمة المقدسة خطتها لحج العام الحالي، والتي سوف ينفذها 11.8 ألف موظف وعامل، وتشمل تجهيز 28 مركزًا للخدمات البلدية، موزَّعة توزيعاً جغرافيًّا بحيث تغطي كامل منطقة المشاعر، وتعمل على مدار 24 ساعة، ومزودة بكل ما تحتاجه من القوى العاملة والدعم اللوجيستي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الحج المركزية، الذي تخلله استعراض الخطط التشغيلية ومتابعة الجاهزية لعددٍ من الجهات والخدمات المقررة خلال حج العام الحالي 1445هــ، برئاسة نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وبتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة رئيس اللجنة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز.
وتخصص أمانة المنطقة فرقًا مركزية لمواجهة حالات الطوارئ، وهيأت العديد من الفرق واللجان للقيام بمراقبة الأسواق والمحال الغذائية والمطاعم، فضلًا عن متابعتها للنظافة والإصحاح البيئي وتجهيز أحدث المعدات؛ مثل: الضواغط، والمكانس الآلية، والشاحنات بمختلف أحجامها وأنواعها، ونشر المحطات الانتقالية، وصيانة وتجهيز المخازن الأرضية للنفايات بالمشاعر المقدسة.
وبلغ عدد المعدات والآليات المستخدمة 912 آلة لتقديم خدمات ضغط النفايات ونقلها، وكنس الطرق والأرصفة وغسلها، وشفط المياه؛ كما اعتمدت أمانة المنطقة خطة لمكافحة البعوض والذباب والقوارض بأحدث الطرق.
وعلى المستوى الصحي، هيأت وزارة الصحة 16 مستشفى و123 مركزاً صحياً يضاف لها 5 مراكز صحية موسمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يساندها مستشفى أجياد للطوارئ ومستشفى الحرم و3 مراكز صحية في أروقة الحرم المكي، وكذلك مركزان صحيان قريبان من المنطقة المركزية للحرم المكي. وفق “أخبار 24”.
وجرى تهيئة 80 إسعافا صغيرا و75 إسعافا كبيرا عالية التجهيز، بالإضافة لـ 33 فرقة إسعافية داعمة في مسجد نمرة وجبل الرحمة بعرفات ومنشأة الجمرات بمنى، تعمل جميعها على مدار الساعة خدمة لضيوف الرحمن.
وفيما يتعلق بالانتقالات، قدمت الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج خطتها التشغيلية لتقل الحجاج من المسجد الحرام وإليه، إذ تم تجهيز 3.5 ألف حافلة لنقل ضيوف الرحمن، ومن المتوقع تسيير 12 مليون رحلة خلال موسم الحج بواسطة النقل الترددي عبر 9 محطات محيطة بالمسجد الحرام.
وحُدد 12 مساراً لخدمة الحجاج في التنقل خلال أيام التشريق بين مشعر منى والمسجد الحرام، كما استعرض مكتب إدارة مشاريع الحج خطط الجاهزية لتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع المستهدف تشغيلها خلال حج العام الحالي.