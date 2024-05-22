3000 وظيفة لخريجي التقني والمهني

طرح “ملتقى توظيف تقني تبوك 2024” الذي نظمته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، أكثر من 3156 فرصة وظيفية لخريجي وخريجات التدريب التقني والمهني، حيث جاءت تلك الفرص في ظل مشاركة 35 شركة ومنشأة من القطاع الخاص بالمنطقة في الملتقى.
وأوضح مدير الإدارة المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن الملتقى يأتي لتحقيق مستهدفات مبادرة التدريب التقني التي تعمل على توفير فرص وظيفية للخريجين بالتعاون مع شركاء النجاح من قطاع الأعمال كافة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من استشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الملتقى يهدف إلى الإسهام في توطين الوظائف وتأهيل القوى العاملة، وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال بمنطقة تبوك، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك قدمت قبل انطلاق الملتقى عدداً من الورش التدريبية لتهيئة الخريجين والخريجات من الوحدات التدريبية بالمنطقة لسوق العمل وتستمر حتى نهاية الملتقى كإعداد السيرة الذاتية وفن اجتياز المقابلات الشخصية والجداول الإلكترونية بالتعاون مع عدد من الجهات.