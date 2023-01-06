تنبيهات من “الأرصاد” بهطول أمطار رعدية على عدة مناطق بينها مكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات جديدة بتأثر أجواء عدة مناطق اليوم (الجمعة) بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.
وأوضح المركز، أن التنبيهات تتضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مُثارة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 8 مساءً على العرضيات، وأمطار متوسطة حتى الـ 11 صباحاً على الخرمة والموية وتربة ورنية وأضم وميسان والطائف بمنطقة مكة المكرمة.
ونوه إلى أن التنبيهات تشمل هطول أمطار رعدية حتى الساعة الـ 8 مساءً على أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والمجاردة وبارق ومحايل ورجال ألمع والنماص وبلقرن وتنومة بمنطقة عسير. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى هطول أمطار رعدية ورياح نشطة حتى الساعة الـ 8 مساءً على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والحجرة في منطقة الباحة.