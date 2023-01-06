بالفيديو والصور.. الهلال يهزم الاتحاد في الكلاسيكو.. ويقترب خطوة نحو صدارة الدوري

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على نظيره الاتحاد، مساء اليوم الخميس، بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 12 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل هدف الشوط الوحيد لاعب الهلال، النيجيري أوديون إيغالو بعد مرور (12) دقيقة.
وسدد اللاعب إيغور كورنادو كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 15، لكن الحارس عبدالله المعيوف تصدى لها ببراعة.
وعاد الحارس عبدالله المعيوف ليتألق ويتصدى لكرة خطيرة في الدقيقة 22 عن طريق عبدالعزيز البيشي.
وهدد لاعب الهلال ميشايل ديلغادو مرمى الاتحاد في الدقيقة 25، لكن تسديدته خرجت بجوار القائم.
وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه لاعب الاتحاد طارق حامد في الدقيقة 25.
وفي الدقيقة 45 أهدر لاعب الهلال كاريلو هجمة خطيرة، بعد تمريرة خلف دفاع الاتحاد، لكن تسديدته خرجت بجانب القائم.
وفي الدقيقة 48، حرمت العارضة اللاعب عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف التعادل للاتحاد، بعدما انفرد الحارس وسدد الكرة لكنها اصطدمت بالعارضة.
وتلقى لاعب الهلال علي البليهي البطاقة الصفراء في الدقيقة 65، أعقبها بطاقة لزميله محمد كنو في الدقيقة 67، ثم بطاقة ثالثة في الدقيقة 68 لسعود عبدالحميد.
وفي الدقيقة 76، قرر مدرب الهلال دياز الدفع بالثنائي عبدالإله المالكي وموسى ماريغا بدلا من محمد كنو وميشيل ديلغادو. وفق “أخبار 24”.
وعلى الجانب الآخر، دخل اللاعب حمدان الشمراني في تشكيل الهلال بدلا من زكريا هوساوي في الدقيقة 77.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 25 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 24 نقطة في المركز الرابع.
إيغالو يفتتح التسجيل في الكلاسيكو ⚽️
الاتحاد 0 × 1 الهلال#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/HmVgMfQVDT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 5, 2023