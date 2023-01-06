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رياضة > بالفيديو.. رونالدو: تمثيل النصر شرف لي
06/01/2023   12:34 م

بالفيديو.. رونالدو: تمثيل النصر شرف لي

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أبدى النجم البرتغالي بصفوف نادي النصر، كريستيانو رونالدو، سعادته بالتواجد في دوري روشن والمملكة.

وقال كريستيانو، في تصريحات لحسابات النصر، اليوم الخميس: “شعور رائع أن أكون هنا وتمثيل نادي النصر يُعَدّ شرفاً لي وأتطلع لجلب السعادة للناس ولي بشكل شخصي؛ فأهم شيء هو الحاضر والاستمتاع والفوز من أجل النادي بالإضافة للمساعدة في تطور الدولة لأنها تستحق”.

وأتم اللاعب البرتغالي تصريحاته بقوله: “أنا هنا لأكون جزءًا من الجيل الجديد، لدى الدوري السعودي إمكانيات كبيرة جدًا ولاعبون من الطراز العالي ويعد قوياً جدًا وتنافسيًا بشكل كبير ولهذا السبب أنا هنا اليوم”.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رونالدو: تمثيل النصر شرف لي

رياضة
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