سالم الدوسري يوجه رسالة لجمهور الهلال بعد الفوز على الاتحاد

وجه نجم نادي الهلال سالم الدوسري رسالة لجمهور فريقه عقب الفوز الثمين على نظيره الاتحاد.
وكتب الدوسري عبر “تويتر”: “مباراة صعبة.. ثلاث نقاط مهمة.. وماضون نحو تحقيق هدفنا بمشيئة الله واسعاد جماهيرنا الوفية”.
وفاز الهلال على الاتحاد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 12 من منافسات دوري المحترفين.وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 25 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 24 نقطة في المركز الرابع.
مباراة صعبة.. ثلاث نقاط مهمة..
وماضون نحو تحقيق هدفنا بمشيئة الله واسعاد جماهيرنا الوفية 💙🙏#الهلال_الاتحاد pic.twitter.com/yGl9u6ptQF
— سالم الدوسري (@salem_d29) January 5, 2023