نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “تصفية”: إيداع 4 مليارات ريال للمساهمين وإنهاء 48 مساهمة عقارية في 2022
06/01/2023   12:44 م

“تصفية”: إيداع 4 مليارات ريال للمساهمين وإنهاء 48 مساهمة عقارية في 2022

+ = -
820

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” إيداع أكثر من 4.59 مليار ريال في حسابات المساهمين، وإنهاء 48 مساهمة عقارية خلال 2022.

وذكرت أنها قامت ببيع أراضي مساهمات عقارية بإجمالي مساحة 9.89 مليون متر مربع بقيمة 4.64 مليار ريال.

وأضافت أنها أنهت 201 قضية صدرت بها أحكام لمصلحة المساهمين بمبلغ تخطى 293 مليون ريال، مشيرة إلى أنها أصدرت 181 طلبا تنفيذيا حُصل منها 42 سندا تنفيذيا بقيمة 93.13 مليون ريال لمصلحة المساهمين.وفق “أخبار 24”.

“تصفية”: إيداع 4 مليارات ريال للمساهمين وإنهاء 48 مساهمة عقارية في 2022

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885244624.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.