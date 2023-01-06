متحدث “مهرجان الإبل”: شوط الأميرة نورة يأتي تخليداً لهذه المرأة العظيمة

أكد المتحدث الرسمي باسم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، محمد الحربي، أن تسمية الشوط النسائي للعام الحالي، باسم الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، جاء تخليداً لهذه المرأة العظيمة.
وأضاف “الحربي”، في تصريح لـ”أخبار 24″، أن عدد النساء المشاركات في ذلك الشوط بلغ 30 في فئة “فردي المغاتير” لدعم للمرأة، وتفعيل مشاركتها بشكل فعال، رغم أن جميع الأشواط مفتوحة للمشاركة للمرأة.
وأوضح أن إدارة المهرجان رأت تخصيص هذا الشوط لدعم مزيد من مشاركات المرأة وتملكها للإبل، مشيراً إلى أن المزاد مخصص للمشاركين في “الشداد”، الذي لم يشهد دخول أي سيدة للمنافسة في الحصول عليه؛ لكن قد نرى في السنوات القادمة مزيداً من المنافسات في مختلف الفئات.
وأشار إلى أن المهرجان يسير بخطوات تطويرية واضحة لمزيد من المشاركات، حيث تبلغ قيمة الجوائز قرابة 300 مليون ريال، بمشاركة أكثر من 3 آلاف متنافس يملكون قرابة 40 ألف متن.
كما شهد المهرجان حضوراً متميزاً من كافة فئات المجتمع من محبي مشاهدة الإبل والفعاليات المصاحبة، حيث وصل عدد الذين قدموا للصياهد أكثر من 1.8 مليون زائر أنفقوا ما يقارب 50 مليون ريال في الفعاليات والتفاصيل المختلفة.
يذكر أن مهرجان الإبل في دورته السابعة المقامة حالياً بالصياهد الجنوبية تحت شعار “همة طويق” يشهد مشاركة المرأة، حيث تستعرض الفرديات المشاركة أمام لجنة التحكيم النهائي والجمهور بالمدرجات بميدان العرض اليوم تمهيداً لإعلان الفائزات.