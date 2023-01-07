مران الهلال.. تأكد غياب إيغالو أسبوعين.. وسالم الدوسري يُصاب بالإنفلونزا (صور)

واصل فريق الهلال تدريباته الاعتيادية مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الرائد المقبلة في دوري روشن السعودي.
أجري المشاركون بصفة أساسية في لقاء الاتحاد تدريبات بدنية ولياقية، وخاض بقية اللاعبين مناورة فنية أمام فريق هلال 17.
كما شهد مران اليوم مواصلة اللاعبين المصابين التأهيل، كما حضر اللاعب ياسر الشهراني لمتابعة التدريبات.
وأوضحت الفحوص تعرض أوديون إيغالو لإصابة في العضلة الخلفية، ويحتاج على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.
ومنعت الإنفلونزا اللاعب سرام الدوسري من المشاركة في مران الفريق مساء اليوم.
ويُجري الفريق يوم غد الأحد تدريبه الرئيسي استعدادًا لمواجهة الرائد.
وفق “أخبار 24”.