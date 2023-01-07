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جديد المحليات > الأرصاد: استمرار الأمطار على معظم المناطق الأسبوع المقبل.. والشتاء بدأ مبكراً
08/01/2023   2:56 ص

الأرصاد: استمرار الأمطار على معظم المناطق الأسبوع المقبل.. والشتاء بدأ مبكراً

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توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد الجوية، حسين القحطاني، استمرار هطول الأمطار على كافة أنحاء المملكة خلال الأسبوع المقبل.

وقال “القحطاني”: إننا ما زلنا في الربع الأول من الشتاء الذي يتسم بانخفاض درجات الحرارة والأمطار على المملكة، مشيراً إلى أن موسم الشتاء بدأ مبكراً على معظم مناطق المملكة.

وأوضح أن كافة المناطق ستشهد، الأسبوع المقبل، أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة خاصة على المناطق الغربية، والوسطى، والشرقية، والشمالية، وهناك فرص لتساقط الثلوج والبرد، وانخفاض درجات الحرارة، وتشمل هذه الحالة ظواهر جوية مثل الرياح النشطة المثيرة للأتربة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن أمطار الشتاء تتغير بشكل سريع، وأن المرصد يراقبها آلياً؛ لتقديم كافة المعلومات التي تسهم في عمل الجهات الميدانية.

الأرصاد: استمرار الأمطار على معظم المناطق الأسبوع المقبل.. والشتاء بدأ مبكراً

جديد المحليات
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