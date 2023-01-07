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جديد المحليات > جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ6 من الفصل الدراسي الثاني
08/01/2023   2:55 ص

جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ6 من الفصل الدراسي الثاني

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أعلنت وزارة التعليم العامّ، اليوم (السبت)، جدول الحصص اليومية لكافة المراحل الدراسية للأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت أن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل يبدأ في السابعة صباحًا، ويُعاد على مدار اليوم، عَبْر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أنه يمكن متابعة الحصص عَبْر رابط القناة على موقع “يوتيوب”، وفيما يلي استعراض للجداول الخاصة بكل مرحلة.

جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ6 من الفصل الدراسي الثاني

جديد المحليات
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