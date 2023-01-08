أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، ارتفاع الحالات الحرجة والإصابات الجديدة والوفيات وأعداد المتعافين بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 23 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 5 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827213 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا، إذ سجلت 30 حالة، بارتفاع قدره 5 حالات عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 814851 حالة.
وأشارت إلى ارتفاع معدل الوفيات، إذ سُجلت حالتا وفاة جديدتان، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9531 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الحالات الحرجة، بتسجيل دخول 9 حالات جديدة إلى غرف العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 27 حالة.