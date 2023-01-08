زار أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، محمية المسند شرق مدينة بريدة، بمرافقة وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير شرطة المنطقة اللواء علي القحطاني.
وأشاد الأمير فيصل بمبادرة أسرة المسند لإتاحة أراضيهم للمواطنين والمواطنات للتنزه والاستمتاع داخلها خلال فترة الشتاء، مثمناً ما يقدمه أبناء الوطن من خلال فتح المجال وتعزيز إيجاد مثل هذه الأماكن البرية العاكسة لجمال الطبيعة.
كما دشن مشروع تشجير منتزه القصيم الوطني بمدينة بريدة في المرحلة الأولى، والذي سيضم 14 نوعاً من النباتات البرية كالأثل والرمث والطرفاء والأراك وضمران والسويدا وغيرها من النباتات البرية.
وشاهد عرضاً مرئياً بيّن العشر مراحل التي مرت بها مبادرة أرض القصيم خضراء وشهدت زراعة أكثر من مليوني و12 ألفاً و490 شتلة منذ انطلاقتها، مبدياً سعادته بوصول مبادرة أرض القصيم خضراء إلى مليوني شتلة خلال فترة قصيرة.
وأكد خلال الزيارة على أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها، مستدلاً بالدراسات التي بينت بأن تواجد الأشجار فرصة لاستجلاب الأمطار، متطلعاً إلى أن تكون القصيم أرضاً خضراء ملتزمة بالمعايير البيئية وصديقة للبيئة.
#فيديو|
سمو #أمير_القصيم يزور محميّة المسند ، ويضع حجر الأساس لمأوى الغزلان بطول 2100 م ومشروع استزراع 100 ألف شجرة في منتزه القصيم الوطني. pic.twitter.com/Ia8RTKLQaA
— إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) January 8, 2023
وفق “أخبار 24”.