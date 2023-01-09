هدف ديمبلي يمنح برشلونة فوزا صعبا على أتليتيكو مدريد

تفوق برشلونة بفارق ثلاث نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه بهدف نظيف على مضيفه أتليتيكو مدريد بفضل هدف في الشوط الأول من عثمان ديمبلي اليوم الأحد.
وتعرض ريال مدريد المنافس التقليدي لبرشلونة وصاحب المركز الثاني للهزيمة 2-1 على ملعب فياريال أمس السبت مما منح برشلونة فرصة لتعزيز صدارته بعد 16 جولة.
وأحرز الضيوف الهدف الوحيد في المباراة بعد 22 دقيقة من البداية عندما أرسل ديمبلي تسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى الزاوية اليمنى السفلية للمرمى. وفق “أخبار 24”.
وانتفض أصحاب الأرض في نهاية الشوط الأول واستحوذوا على الكرة مما أعاد برشلونة للدفاع.
وبعد دقيقتين من بداية الوقت المحتسب بدل الضائع، طُرد فيران توريس لاعب برشلونة وستيفان سافيتش لاعب أتليتيكو إثر اشتباكهما بالأيدي لكن الفريق الزائر حافظ على انتصاره الصعب.