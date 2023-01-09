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جديد المحليات > الرياض تحتضن اجتماع منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية الـ 26
09/01/2023   2:31 م

الرياض تحتضن اجتماع منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية الـ 26

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تحتضن الرياض الاجتماع السنوي الـ26 لمنظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية “GHWP” الذي ستنظمه الهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتبارا من الجمعة المقبل وحتى الإثنين المقبل.

وسيناقش الاجتماع، الذي سيقام في فندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية، المستجدات الرقابية في الأجهزة الطبية والتطورات التكنولوجية ومنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والبرمجيات الطبية والتقنية الحيوية الطبية.

ويستهدف الاجتماع من هذه المناقشات خلق بيئة من التجانس والتقارب التشريعي، وتطوير الأنظمة والتشريعات الرقابية للأجهزة والمنتجات الطبية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومساعدة الدول الناشئة على بناء أنظمتها الرقابية والاستفادة من التجارب المختلفة من أعضاء المنظمة.

وتشارك المملكة في جميع مجموعات العمل العلمية والفنية بأعضاء متخصصين وذوي خبرة في المجال، إضافةً إلى رئاسة فريقي عمل متطلبات ما قبل التسويق “البرمجيات الطبية”، ونظام إدارة الجودة للأجهزة الطبية. وفق “أخبار 24”.

ودعت الهيئة المهتمين في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية والمصانع ذات العلاقة والجهات الرقابية إلى التسجيل في الاجتماع السنوي الـ26 عبر الموقع المخصص لذلك.

يذكر أن منظمة “GHWP” تعد منظمة غير ربحية تضم 33 هيئة رقابية منها المملكة، والصين، وأمريكا، واليابان، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وماليزيا، وإندونيسيا.

الرياض تحتضن اجتماع منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية الـ 26

جديد المحليات
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