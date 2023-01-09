“الأبحاث والإعلام” تطلق منصة “الشرق كويك تيك”

أطلقت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام “SRMG”، أكبر مجموعة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط، منصة “الشرق كويك تيك – QuickTake” الجديدة، وذلك بالتعاون مع شركة بلومبرغ الإعلامية.
كما ستقيم المجموعة منتدى “بلومبرغ إنفست” في الرياض في أكتوبر 2023، والذي سيجمع نخبة من أبرز خبراء الاستثمار العالمي، وسيتم إعلان المزيد من التفاصيل حول أجندة المنتدى خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتستهدف منصة “الشرق كويك تيك” تغطية أهم القضايا العالمية، بالتركيز على جانب الأعمال، مدعومة بقاعدة البيانات الضخمة التابعة لشركة بلومبرغ، وسيكون ذلك من خلال إنتاج عصري متنوع يشمل برامج الوثائقيات الأصلية، وبرامج إخبارية، ومقاطع مدعومة بمؤثرات عرض البيانات، وتغطيات مباشرة للأحداث؛ أو من خلال ترجمة محتوى Bloomberg QuickTake الأصلي إلى اللغة العربية، مستهدفة شريحة الشباب من متحدثي اللغة العربية في المنطقة وحول العالم.
وتأتي منصة الشرق كويك تيك – QuickTake مكملة لمنصات شبكة الشرق، حيث ستعنى بسرد خلفيات وتداعيات أهم القضايا العالمية والإقليمية، في حين تقوم منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ” بتغطية الأخبار المالية وأخبار الأعمال بشكل معمق. وستتوفر الشرق كويك تيك – QuickTake عبر منصّات “اقتصاد الشرق مع بلومبِرغ” الرقمية.
من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لـ”SRMG”، جمانا الراشد، إن هذا الإعلان يأتي اعتماداً على النجاح الذي حققته منصات “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”، بهدف استقطاب أفضل الوسائل الإعلامية والمنصّات العالمية إلى منطقة الشرق الأوسط، وتمكين الوصول للمحتوى الرئيسي عالي الجودة والمعلومات والتحاليل. وفق “أخبار 24”.
وفي نفس السياق، أكدت الرئيسة التنفيذية لشركة بلومبرغ الإعلامية سكوت هيفينز، أن إطلاق منصة “الشرق كويك تيك” يأتي ليُشير إلى تنامي رغبة مجتمعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط في الحصول على أخبار وتحليلات عالية الجودة في عالم المال والأعمال، لافتة إلى أن المتابعين الناطقين باللغة العربية سيقدِّرون المحتوى والسياق المقدم من منصة “الشرق كويك تيك”.
ويأتي هذا الإعلان امتداداً لاتفاقية الشراكة الناجحة بين المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG وبلومبرغ الإعلامية، التي ابتدأت بإطلاق منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”، التي تقدم الأخبار والتحليلات حول الاقتصاد والأسواق والشركات في الشرق الأوسط للمتابعين الناطقين باللغة العربية.