نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > إضافة خدمة ملاحية لميناء جدة تربط المملكة بـ12 ميناء إقليمي ودولي
09/01/2023   2:31 م

إضافة خدمة ملاحية لميناء جدة تربط المملكة بـ12 ميناء إقليمي ودولي

+ = -
794

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم (الإثنين)، إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” المتخصصة في مجال الشحن والخدمات البحرية؛ خدمة ملاحية جديدة إلى ميناء جدة الإسلامي بداية من منتصف شهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت “موانئ” أن الخدمة الجديدة تربط شبه القارة الهندية بغرب البحر الأبيض المتوسط مباشرة، حيث بدأ الإبحار الأول مع “MSC SHANGHAI” من ميناء خليفة في 19 ديسمبر لعام 2022م عبر مسار: “خليفة، وجبل علي، وموندرا، ونهافا شيفا، وجيبوتي، وجيويا تاورو، وجنوة، وبرشلونة، وفالنسيا، وساليرنو، وجيويا تاورو، ومارساكسلوك، والملك عبد الله، وجدة الإسلامي، خليفة”، والتي يعمل عليها 6 سفن بطاقة استيعابية تصل إلى 8 آلاف حاوية قياسية.

وتُسهم خدمة “الهند-غرب البحر الأبيض المتوسط” في فتح فرص جديدة للمستوردين والمصدرين باتجاه جميع أنحاء المنطقة، وتوفر الدعم لصناعات السيارات والملابس والأدوية بين الهند وغرب البحر الأبيض المتوسط بتوفير اتصال مباشر بين المنطقتين. وفق “أخبار 24”.

كما تعمل الخدمة الجديدة على تقليل عمليات إعادة الشحن وتوفير أوقات عبور سريعة، حيث تقدم الخدمة “موندرا” إلى “جنوة” في 19 يومًا، و”فالينسيا” في 23 يومًا، و”نهافا شيفا” إلى “برشلونة” في 16 يومًا دون الحاجة إلى إعادة الشحن بين موانئ التحميل والتفريغ.

موانئ

إضافة خدمة ملاحية لميناء جدة تربط المملكة بـ12 ميناء إقليمي ودولي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885245022.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.