إضافة خدمة ملاحية لميناء جدة تربط المملكة بـ12 ميناء إقليمي ودولي

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم (الإثنين)، إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” المتخصصة في مجال الشحن والخدمات البحرية؛ خدمة ملاحية جديدة إلى ميناء جدة الإسلامي بداية من منتصف شهر ديسمبر الماضي.
وأوضحت “موانئ” أن الخدمة الجديدة تربط شبه القارة الهندية بغرب البحر الأبيض المتوسط مباشرة، حيث بدأ الإبحار الأول مع “MSC SHANGHAI” من ميناء خليفة في 19 ديسمبر لعام 2022م عبر مسار: “خليفة، وجبل علي، وموندرا، ونهافا شيفا، وجيبوتي، وجيويا تاورو، وجنوة، وبرشلونة، وفالنسيا، وساليرنو، وجيويا تاورو، ومارساكسلوك، والملك عبد الله، وجدة الإسلامي، خليفة”، والتي يعمل عليها 6 سفن بطاقة استيعابية تصل إلى 8 آلاف حاوية قياسية.
وتُسهم خدمة “الهند-غرب البحر الأبيض المتوسط” في فتح فرص جديدة للمستوردين والمصدرين باتجاه جميع أنحاء المنطقة، وتوفر الدعم لصناعات السيارات والملابس والأدوية بين الهند وغرب البحر الأبيض المتوسط بتوفير اتصال مباشر بين المنطقتين. وفق “أخبار 24”.
كما تعمل الخدمة الجديدة على تقليل عمليات إعادة الشحن وتوفير أوقات عبور سريعة، حيث تقدم الخدمة “موندرا” إلى “جنوة” في 19 يومًا، و”فالينسيا” في 23 يومًا، و”نهافا شيفا” إلى “برشلونة” في 16 يومًا دون الحاجة إلى إعادة الشحن بين موانئ التحميل والتفريغ.
خدمة الشحن الملاحية الجديدة “الهند – غرب البحر الأبيض المتوسط” التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” في #ميناء_جدة_الإسلامي؛ تربط المملكة بـ 12 ميناء إقليمي ودولي. pic.twitter.com/yhDsd5RWwi
— مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) January 9, 2023