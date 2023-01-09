فتح التقديم في برنامج “أرامكو” المنتهي بالتوظيف لطلاب الجامعات.. الأحد المقبل

تعتزم شركة أرامكو السعودية فتح التقديم في برنامج المتابعة الجامعية المنتهي بالتوظيف، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل.
وأبانت الشركة أن البرنامج عبارة عن منح دراسية بهدف استقطاب الطلاب السعوديين ذوي الكفاءات المتميزة من الذين يتابعون تحصيلهم التعليمي لنيل درجة البكالوريوس في جامعات المملكة وخارجها.
وعددت مزايا البرنامج وهي تشمل سداد جميع الرسوم الخاصة بدراسة الطلاب الجامعية، وتوفير الرعاية الطبية، ودفع راتب شهري، موضحة شروط التقديم والتي منها أن يكون المتقدم أو المتقدمة منتظمًا في إحدى الجامعات لنيل درجة البكالوريوس داخل أو خارج المملكة في تخصص مطلوب لدى الشركة في ذات العام.
كما شددت على المتقدم إكمال ما لا يقل عن 30 ساعة أكاديمية، وأن تكون 9 ساعات منها على الأقل في مواد التخصص، في حال كانت الدراسة تعتمد على النظام الفصلي، أما إذا كانت الدراسة تعتمد على النظام الربع سنوي، فإنه يجب على المتقدم إكمال ما لا يقل عن 45 ساعة أكاديمية، وأن تكون 12 ساعة منها على الأقل في مواد التخصص. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بالمستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التقديم وهي بطاقة الأحوال الشخصية، وبطاقة العائلة لولي الأمر، ونسخة مصدقة ومحدثة لكشف الدرجات، وخطاب من الجامعة يفيد باستمرارية الطالب في نفس التخصص الحالي وفرع الجامعة وتاريخ التخرج، مؤكدة أن رابط التقديم سيتاح على موقعها الإلكتروني في الموعد المحدد للتقديم.