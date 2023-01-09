تمكنت زوارق القطر التابعة لهيئة قناة السويس من إعادة تعويم السفينة “جلوري” التي تعرضت للعطل اليوم (الإثنين).
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن السفينة لم تتعرض للجنوح، وإنما لعطل فني تسبب في توقفها، مضيفا أن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع هذا العطل المفاجئ لماكينات السفينة في الكيلومتر 38 العابرة.
وأضاف أن السفينة كانت ضمن قافلة الشمال في رحلتها القادمة من تركيا والمتجهة إلى الصين، مؤكدا أن حركة الملاحة لم تتأثر بهذا العطل، كما أنها تسير بشكل منتظم. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن الهيئة دفعت بـ 4 قاطرات للتعامل السريع مع الموقف وقطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة “البلاح” لإصلاح العطل.
يذكر أن السفينة “جلوري” تابعة للتوكيل الملاحي إنشكيب، ويبلغ طولها 225 مترا، وعرضها 32 مترا، فيما بلغت حمولتها 41 ألف طن.