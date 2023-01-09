نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تتضمن الحصة والضوابط .. وزير الحج يوقع اتفاقيات مع 17 وفداً دولياً
09/01/2023   11:41 م

تتضمن الحصة والضوابط .. وزير الحج يوقع اتفاقيات مع 17 وفداً دولياً

+ = -
300

وقع وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة اليوم (الاثنين) اتفاقيات الحج مع 17 وفداً دولياً، وذلك تزامنًا مع مؤتمر “اكسبو الحج 2023”.

كما وقع نائب وزير الحجّ والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط 7 اتفاقيات مع الدول المُشاركة في اكسبو الحج 2023.

وتتضمن الاتفاقيات التي وقعها وزير الحج ونائبه، الحصة المخصصة لكل وفد، ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة، والتعليمات التنظيمية.

وكان الوزير الربيعة قد وقف صباح اليوم (الإثنين)، على الاستعدادات النهائية لفعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج”، من خلال جولة تفقدية  في أركانه، كما التقط الصور التذكارية مع البعثات الرسمية ووفود الحج المشاركة في المعرض. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “اكسبو الحج 2023” الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة انطلق اليومعلى مدى 4 أيام برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

تتضمن الحصة والضوابط .. وزير الحج يوقع اتفاقيات مع 17 وفداً دولياً

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885245070.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.