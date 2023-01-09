تتضمن الحصة والضوابط .. وزير الحج يوقع اتفاقيات مع 17 وفداً دولياً

وقع وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة اليوم (الاثنين) اتفاقيات الحج مع 17 وفداً دولياً، وذلك تزامنًا مع مؤتمر “اكسبو الحج 2023”.
كما وقع نائب وزير الحجّ والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط 7 اتفاقيات مع الدول المُشاركة في اكسبو الحج 2023.
وتتضمن الاتفاقيات التي وقعها وزير الحج ونائبه، الحصة المخصصة لكل وفد، ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة، والتعليمات التنظيمية.
وكان الوزير الربيعة قد وقف صباح اليوم (الإثنين)، على الاستعدادات النهائية لفعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج”، من خلال جولة تفقدية في أركانه، كما التقط الصور التذكارية مع البعثات الرسمية ووفود الحج المشاركة في المعرض. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “اكسبو الحج 2023” الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة انطلق اليومعلى مدى 4 أيام برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
جولة لوزير الحج والعمرة #توفيق_الربيعة على معرض #إكسبو_الحج قُبيل انطلاقهhttps://t.co/Wt5mRobRqc pic.twitter.com/qKtc3lkTSE
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 9, 2023