“الشؤون البلدية” و”الاقتصاد” توقعان اتفاقية لتبادل البيانات والدراسات

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، بهدف تبادل البيانات والدراسات في مجالات التنمية المكانية، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء علاقة تكاملية تقوم على مبدأ تعزيز ثقافة تبادل البيانات والدراسات ومشاركتها وذلك في مجالات التنمية المكانية الخاصة بالمناطق والمدن والمحافظات والمراكز والأحياء، وإجراء التحليلات المكانية اللازمة مما يسهل تنفيذ الدراسات الاستشرافية المكانية ويثري عملية التخطيط التنموي ويدعم اتخاذ القرار للأغراض الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الوزارتين على إقامة شراكات استراتيجية مع كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة، تجسيدًا للتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية، وضمن الجهود المشتركة في مجال خدمات المدن وجودة الحياة فيها.
وفق “أخبار 24”.