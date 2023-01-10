"وافي": المطور العقاري مُلزم بتسليم الوحدة السكنية وفق المواصفات المعتمدة

أكد برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، اشتراط تحقيق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المطورين العقاريين.
وأوضح البرنامج أنه يجب على المطور العقاري تسليم الوحدة العقارية بالمواصفات الفنية المعتمدة والمتفق عليها بحسب التصاميم الخاصة الواردة في العقد.
كما أكد أن أعمال الأساسات والخرسانة والعزل للمباني في مشاريع البيع على الخارطة، خاضعة لضمان مدة لا تقل عن 10 سنوات من التسليم.
جاء ذلك في أعقاب تداول بعض مقاطع الفيديو، تظهر سوء البنية التحتية ونقص مشاريع تصريف مياه الأمطار داخل مشروع “بوابة الشرق”، والذي يعد أحدث الأحياء السكنية شرق الرياض.
وفق “أخبار 24”.