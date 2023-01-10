نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالصور.. تركي آل الشيخ يكشف عن طقم فريق موسم الرياض في مواجهة باريس سان جيرمان
10/01/2023   11:37 ص

بالصور.. تركي آل الشيخ يكشف عن طقم فريق موسم الرياض في مواجهة باريس سان جيرمان

+ = -
885

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ عن “طقم” فريق موسم الرياض خلال مواجهة باريس سان جيرمان.

وكتب آل الشيخ عبر “تويتر”: “طقم فريق موسم الرياض… و إن شاءالله يبقى الكأس في الرياض”.

وسيقود المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، فريق “موسم الرياض” المكون من نجوم الهلال والنصر، أمام الفريق العاصمي الفرنسي الذي سيتسلح بالثلاثي ميسي وكيليان مبابي ونيمار، في 19 يناير الجاري على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. وفق “أخبار 24”.

وستكون مباراة كأس “موسم الرياض”مواجهة جديدة بين أسطورتي كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما اعتادا التنافس وجها لوجه 10 أعوام كاملة، في أوروبا.

الاخضر

الاخضر

بالصور.. تركي آل الشيخ يكشف عن طقم فريق موسم الرياض في مواجهة باريس سان جيرمان

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885245137.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.