بالصور.. تركي آل الشيخ يكشف عن طقم فريق موسم الرياض في مواجهة باريس سان جيرمان

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ عن “طقم” فريق موسم الرياض خلال مواجهة باريس سان جيرمان.
وكتب آل الشيخ عبر “تويتر”: “طقم فريق موسم الرياض… و إن شاءالله يبقى الكأس في الرياض”.
وسيقود المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، فريق “موسم الرياض” المكون من نجوم الهلال والنصر، أمام الفريق العاصمي الفرنسي الذي سيتسلح بالثلاثي ميسي وكيليان مبابي ونيمار، في 19 يناير الجاري على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. وفق “أخبار 24”.
وستكون مباراة كأس “موسم الرياض”مواجهة جديدة بين أسطورتي كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما اعتادا التنافس وجها لوجه 10 أعوام كاملة، في أوروبا.
طقم فريق موسم الرياض… و ان شاءالله يبقى الكأس في الرياض ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/GeoDOcxeUm
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 9, 2023